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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, NATO liderlerine seslendi: İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'dan yardım taleplerinin cevapsız kaldığını belirterek "NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin." dedi.

Ruslan Rehimov   | 24.03.2022
Zelenskiy, NATO liderlerine seslendi: İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin

Kiev

Zelenskiy, NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının görüşüldüğü NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katılarak konuşma yaptı.

NATO üyesi olmadıklarını hatırlatan Zelenskiy, kendilerini Batı ile Rusya arasında gri bir alanda hissettiklerini belirterek buna rağmen Batı'nın değerleri için bir aydır savaştıklarını belirtti.

Zelenskiy, bir aydır dünyanın gözü önünde barışçıl bir devletin ve tüm küresel güvenliğin, onlarca yıldır askeri teknolojilere ve askeri insan gücüne yatırım yapan Rusya tarafından yok edildiğini söyledi.

Ukrayna'nın binlerce insanının hayatı, yıkılan şehirleri ve yaklaşık 10 milyon göçmeni pahasına kahramanca direndiğini vurgulayan Zelenskiy, son bir ayda Rus ordusunun Ukrayna'ya 1000'den fazla füze fırlattığını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın ilk saldırdığı 24 Şubat'ta, NATO'ya Ukrayna'nın hava sahasını kapatmaları için başvurduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sizden net yanıt alamadık. Ukrayna'nın füzelere karşı güçlü silahları yok. Hava kuvvetlerimiz Rusya'ya kıyasla oldukça az. Dolayısıyla onların gökyüzündeki avantajları, kitle imha silahlarını kullanmaları gibidir. Ukrayna ordusu bir aydır eşit olmayan koşullarda direniyor. Bir aydır aynı şeyi tekrarlıyorum. İnsanlarımızı ve şehirlerimizi korumamız için Ukrayna'nın sınırsız askeri yardıma ihtiyacı var. Bu kadar insanımızı kaybetmeyelim diye sizden uçak istedik. Sizin binlerce savaş uçağınız var. Fakat bir uçak bile vermediniz. Şehirlerimizi korumak için tank istedik. Sizin en az 20 bin tankınız var. Bunların sadece yüzde birini istiyoruz. Ya verin ya da satın. Fakat buna da net yanıt duymadık. Yardım taleplerine net yanıt verilmemesi savaş sırasında en korkunç şeydir."

Yaşananlardan NATO'yu sorumlu tutmadığını söyleyen Zelenskiy, "NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna ile yetinmeyeceği, NATO'nun doğu üyeleri olan Polonya ve Baltık ülkelerine doğru da gideceği uyarısında bulundu.

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