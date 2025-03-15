Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,928.00
BTC/USDT
84,231.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Kursk'ta, askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

Davit Kachkachishvili  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Zelenskiy: Kursk'ta, askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil

Kiev

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya'nın Kursk bölgesinde cephe hatlarındaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile görüşerek cephedeki duruma ilişkin bilgi aldığını anlatan Zelenskiy, "Pokrovsk yönünde durum istikrara kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Kursk bölgesindeki son gelişmelerle ilgili, "Kursk bölgesinin bazı yönlerinde (silahlı) kuvvetlerimizin harekatı devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun bu bölgede Rus ve Kuzey Koreli askerlerin saldırılarını önlemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, doğu sınırında yeni askeri birlikler topladığına dikkati çekerek, "Bu, Sumi bölgemize saldırma isteğinin göstergesidir." yorumunu yaptı.

Rusya'nın savaşı uzatma çabasında olduğunu savunan Zelenskiy, konuyla ilgili müttefikleri bilgilendireceklerini ifade etti.

Ukrayna üretimi uzun menzilli "Neptün" füzesi test edildi

Zelenskiy, mesajında ayrıca Ukrayna ordusunun yerli üretimi "Neptün" füzesinin uzun menzilli versiyonunun test edilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Önemli sonuçlarımız var. 'Uzun (menzilli) Neptün (füzesinin)' denemesi yapıldı ve savaşta başarıyla kullanıldı. Yeni Ukrayna füzesi, hassas vuruş. Mesafe bin kilometredir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 5G teknolojisi pratikte 10 kat hız getirecek
Türk Yıldızları, Çanakkale'de selamlama uçuşu yaptı
Bakan Kacır'dan ilk milli banliyö setine ilişkin paylaşım
Oyuncu Şinasi Yurtsever İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Zelenskiy: Kursk'ta, askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil

Zelenskiy: Kursk'ta, askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte bitirebileceği vaadini değerlendirdi

Süt ve süt ürünleri sektörü Ukrayna pazarı için hazır

AB rekabetçilik, savunma, Ukrayna ve ABD'yle ilişkiler konulu zirveye hazırlanıyor

AB rekabetçilik, savunma, Ukrayna ve ABD'yle ilişkiler konulu zirveye hazırlanıyor
Trump: Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı zor da olsa ikna edebiliriz

Trump: Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı zor da olsa ikna edebiliriz
AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı

AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet