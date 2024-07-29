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Dünya

Zelenskiy, kasım sonuna kadar barış için eylem planı geliştireceklerini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesinin topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceğini ve kasım sonuna kadar Ukrayna olarak barış için bir eylem planı geliştireceklerini belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Zelenskiy, kasım sonuna kadar barış için eylem planı geliştireceklerini duyurdu

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonu ile yaptığı röportajda ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

NHK'nin haberine göre, Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya baskının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sabır, destek (Ukrayna'ya) ve diplomatik baskı (Rusya'ya), bunlar savaşın adil bir şekilde sona ermesi için üç faktördür. ABD ve Avrupa ülkeleri birliği korursa, bu ek bir baskı oluşturacak ve Moskova'ya hiçbir şansının olmadığını gösterecek."

Savaşı müzakere yoluyla sona erdirmek konusuna da değinen Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırılarını devam ettirmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceklerini ifade etti.

Zelenskiy, çeşitli ülkelerle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konularında ayrıntılı görüşmelere başlayacağını aktararak, kasım sonuna kadar barış için bir eylem planı oluşturacağının altını çizdi.

Zelenskiy, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile telefon görüşmesinde de Ukrayna'da devam eden savaşı ele aldıklarını hatırlatarak, "Sayın Trump Ukrayna hakkında bir şeyler öğrenmek isterse gelip kendisi görebilir veya bana sorabilir." dedi.

G7 üyesi Japonya'nın ülkesine verdiği desteğin önemini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ile güvenlik işbirliği anlaşması imzalayan ilk NATO üyesi olmayan ülke oldu." diye konuştu.

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