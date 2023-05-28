Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunun önünde vatandaşlar toplanmaya başladı AK Parti İstanbul İl Başkanlığının önünden yayındayız. Brüksel'de Türk nüfusun yoğun yaşadığı Schaerbeek semtinde yüzlerce vatandaş kutlama yapıyor.
logo
Dünya

Zelenskiy, İran’a 50 yıllık süreyle yaptırım uygulama kararını parlamentoya sundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a 50 yıllık süreyle yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar taslağını parlamentoya sundu.

Ekip  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Zelenskiy, İran’a 50 yıllık süreyle yaptırım uygulama kararını parlamentoya sundu

Kiev

Karar taslağı Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'nın internet sitesinde yayımlandı.

Karar taslağında, Zelenskiy'in Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin 27 Mayıs 2023 tarihli aldığı "İran'a yönelik sektörel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına" ilişkin kararını Yüksek Rada'nın değerlendirmesine sunduğu belirtildi.

Taslağa göre, Ukrayna'nın 50 yıl süreyle İran'a yaptırımlar uygulaması öngörülürken, bu kapsamda İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran'ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişi, uçuşları ve taşımacılığının durdurulması yer aldı.

Ayrıca İran vatandaşlarına teknoloji, fikri mülkiyet haklarının verilmesinin ve bu ülkeye yatırımların yasaklanması da tasarıda bulundu.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Avrupa ve Orta Doğu için tehdit oluşturan bir terör rejimi olduğu, nükleer deneylerinin tüm dünya için risk oluşturduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'ın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta Moskova'nın önemli bir müttefiki haline geldiğine işaret eden Podolyak, "İran, şehirlerimize yönelik saldırılar için Moskova'ya kasıtlı olarak silah sağladı. Dün gece Şahed insansız hava aracıyla Kiev'e yapılan saldırı bu gerçeğin kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'in bu nedenle İran'a yaptırım uygulanmasına yönelik karar taslağını parlamentoya sunduğunu kaydeden Podolyak, "Tahran'a hayatın temel kanunlarını, özellikle de bumerang kanunu hatırlatmak istediğini" belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Engin Ardıç'ın cenaze törenine katıldı
Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
YSK Başkanı Yener: Veri akışında problem yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevlilere "sandıklara sahip çıkın" çağrısı

Benzer haberler

Zelenskiy, İran’a 50 yıllık süreyle yaptırım uygulama kararını parlamentoya sundu

Zelenskiy, İran’a 50 yıllık süreyle yaptırım uygulama kararını parlamentoya sundu

ABD, Mali'deki Wagner liderine yaptırım uygulayacak

İranlı kadınlar, Türk Mutfağı Haftası'nda Kayseri yemeklerini öğrendi

İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır

İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
İran orta menzilli yeni balistik füzesini tanıttı

İran orta menzilli yeni balistik füzesini tanıttı
Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda mezuniyet programı düzenlendi

Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda mezuniyet programı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet