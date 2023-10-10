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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Zelenskiy: "Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hem Ukrayna'nın hem de Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağından şüphesi olmadığını belirterek "Avrupa entegrasyonu yolunda Romanya'nın devletlerimizi desteklemesi önemli." dedi.

Aliia Raimbekova  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Zelenskiy: "Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok"

Kiev

Zelenskiy, resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş’te Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından resmi törenle karşılandı.

Taraflar, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, savunma alanında işbirliği, Karadeniz güvenliği ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra her iki ülkede de altyapının geliştirilmesi ve istihdam yaratılması konuları ele alındı.

Zelenskiy, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna ve Romanya arasında stratejik ortaklık konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Zelenskiy, bu düzeyde ilişki kurmaya hazır olduklarını ve bunun gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıkların yapılması için talimat verdiklerini aktardı.

Zelenskiy, Romanya'da Ukraynalı pilotların F-16 uçaklarında eğitimi konusunda son derece önemli bir karar alındığına vurgu yaparak, "Bir eğitim merkezi kuruluyor. Sayın Cumhurbaşkanı (Iohannis) ile bu eğitimin nasıl hızlandırılabileceğini görüştük ve Ukraynalı pilotların ilk eğitim dalgasına dahil edilmesi konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Romanya'nın Ukrayna'ya askeri desteği konusunda "topçu ve hava savunma sistemleri konusunda iyi haberler olacağını" söyleyen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Iohannis ile limanların yanı sıra Ukrayna, Moldova, Romanya bölgesini ve insanları korumak için olası ortak eylemleri görüştüklerini ifade etti.

Zelenskiy, "Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok. Avrupa entegrasyonu yolunda Romanya'nın devletlerimizi desteklemesi önemli. Ukrayna, bu yıl AB üyeliği müzakerelerine başlamaya hazır olacaktır." dedi.

Ukrayna, Romanya ve Moldova arasında lojistiğin geliştirilmesi konusunda iyi sonuçlar elde edildiğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'dan Moldova üzerinden Romanya'ya uzanan tahıl koridoru yakında faaliyete geçecek. Bu, birlikte ne kadar çok şey yapabileceğimizin bir örneğidir ve sadece bizim için değil aynı zamanda Avrupa ve tüm dünya için önemli ve yüksek değere sahip olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Iohannis ise, "Rusya'ya karşı zafer kazanılıncaya, tüm Ukrayna toprakları kurtarılıncaya, suç işleyen tüm sorumluların adalete teslim edilinceye ve sonrasında Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde gerekli olduğu sürece, askeri yardım da dahil olmak üzere çok yönlü ve anlamlı bir şekilde Ukrayna'yı ve halkını tam bir kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini" söyledi.

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