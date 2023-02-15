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Kahramanmaraş’taki Üçgözler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Hazırlandığımız taarruz için askerlerimize daha fazla silah vermek için çalışıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusuna karşı hazırlandıkları taarruz için Ukrayna ordusuna daha fazla ve etkili silah sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 15.02.2023
Zelenskiy: Hazırlandığımız taarruz için askerlerimize daha fazla silah vermek için çalışıyoruz

Kiev

Zelenskiy gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında, Brüksel'de ABD başkanlığında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nı değerlendirdi.

Söz konusu toplantıda Ukrayna için bazı önemli kararların alındığını dile getiren Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, bu türden dokuzuncu bir toplantıdır. Devletimizi korumak, askerlerimizi güçlendirmek için güçlü bir karar daha verildi. Ortaklar tarafından daha fazla hava savunma sistemi onaylandı. Daha fazla tank onaylandı. Daha fazla top ve mermi doğrulandı. Ordumuzun daha fazla eğitimi onaylandı."

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında ülkesinde Rus ordusuna karşı taarruza hazırlandıklarını aktaran Zelenskiy, "Hazırlandığımız taarruz için askerlerimize daha fazla silah, daha uzun menzilli silahlar ve daha fazla güç sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"Türkiye'de görev yapan arama kurtarma ekibimiz 9. günde bir kadını sağ kurtardı"

Zelenskiy, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Türkiye'de çalışan bir kurtarma ekibinden çok güzel haber var. Yıkıcı depremin ardından dokuzuncu günde bir kadın sağ kurtarıldı. Acil servis ekiplerimiz onu enkazın altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hiçbir koşulda umudunu kaybetmemek ve yaşam mücadelesine devam etmek çok önemli."

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