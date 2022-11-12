Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,257.30
BTC/USDT
16,810.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki çatışmalara ilişkin "Orası tam bir cehennem" dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donetsk'teki çatışmalara ilişkin, "Orası tam bir cehennem" değerlendirmesinde bulundu.

Davit Kachkachishvili   | 12.11.2022
Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki çatışmalara ilişkin "Orası tam bir cehennem" dedi Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Kiev

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna birliklerinin, Rus güçlerinin çekildiği Herson şehrine girdiğini, halkın askerleri büyük sevinçle karşıladığını belirten Zelenskiy, "Bugün hep birlikte bir sevinci yaşıyoruz. Herson'daki insanlarımızın Ukraynalı savunucularla karşılaşması görüntülerini henüz izlememiş bir kişi bile kaldı mı bilmiyorum." dedi.

Zelenskiy, "Bu akşam itibarıyla savunma güçleri Herson bölgesinin 60'tan fazla yerleşim yerinde kontrol sağladı. Polis güvenlik tedbirlerine başladı." ifadelerini kullandı.

Rus güçlerin çekilmesinden sonra bölgede çok fazla patlamamış mayın, mermi ve diğer mühimmatın kaldığına dikkati çeken Zelenskiy, uzmanlar tarafından mayın temizleme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Ülkesinde savaşın devam ettiği cephe hatlarından Donetsk bölgesinde en sıcak çatışmaların sürdüğünü dile getiren Zelenskiy, "Orası tam bir cehennem. Orada her gün son derece ağır çatışmalar oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD, "Çök Kapan Tutun" tatbikatına katılan vatandaşlara teşekkür etti
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye afetler konusunda çok önemli adımlar attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Isparta’da doğayı kirletenler atıklardaki parmak izlerinden tespit ediliyor
Emine Erdoğan'dan Özbekistan'daki ev sahiplikleri için Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür

Benzer haberler

Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki çatışmalara ilişkin "Orası tam bir cehennem" dedi

Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki çatışmalara ilişkin "Orası tam bir cehennem" dedi

Ukrayna'da Rus güçlerinin çekildiği Herson bölgesindeki siviller yaşadıklarını anlattı

Rus güçlerinin çekildiği Herson'da Ukraynalılar kutlama yapıyor

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti
Bosna Hersek'teki savaşta annesini kaybeden Cosic, yaşadıklarını anlattı

Bosna Hersek'teki savaşta annesini kaybeden Cosic, yaşadıklarını anlattı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bugün tarihi bir gün, Herson'a geri dönüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bugün tarihi bir gün, Herson'a geri dönüyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet