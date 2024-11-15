Dolar
34.44
Euro
36.38
Altın
2,567.63
ETH/USDT
3,021.70
BTC/USDT
89,239.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy: Beyaz Saray'ı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı daha hızlı sona erdirebileceğini belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Zelenskiy: Beyaz Saray'ı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek

Kiev

Zelenskiy, Ukrayna Kamu Yayın Şirketi Suspilne Ukrayna'ya verdiği röportajda, Ukrayna-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik yöntemleri ele almak için Trump ile daha önce görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, "O (Trump) bizim dayandığımız temeli duydu. Ben tutumumuza karşı hiçbir şey duymadım kendisinden." ifadesini kullandı.

Savaşın adil bir şekilde sonlandırılmasının Ukrayna için önemli olduğunu belirten Zelenskiy, Trump ve ekibinin yaklaşımıyla savaşın daha hızlı sonlandırılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Savaş bitecek ama belli bir tarih yok. Beyaz Saray'ı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek. Bu, onların yaklaşımı, toplumlarına verdikleri sözdür ve onlar için de çok önemlidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı
"1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında 100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Van Çevre Yolu'muzu en kısa zamanda bitireceğiz
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında bakanlığın katılma talebi kabul edildi

Benzer haberler

ABD'nin TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık desteği kesinleşti

ABD'nin TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık desteği kesinleşti

Zelenskiy: Beyaz Saray'ı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek

Rusya, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatını kısıtladı

Hamas: Washington'un Gazze'deki soykırımı inkar etmesi işlenen suçlardaki sorumluluğunu teyit ediyor

Hamas: Washington'un Gazze'deki soykırımı inkar etmesi işlenen suçlardaki sorumluluğunu teyit ediyor
Ebu Gureyb mağdurlarından Iraklı Muhammed de ABD'den tazminat istiyor

Ebu Gureyb mağdurlarından Iraklı Muhammed de ABD'den tazminat istiyor
Sara Tropik Fırtınası, Honduras'ın kuzeyini vurdu

Sara Tropik Fırtınası, Honduras'ın kuzeyini vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet