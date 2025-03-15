Zelenskiy, barışa zorlamak için Rusya'ya yaptırımların artırılmasını istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, bu kapsamda Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.
Kiev
Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen, dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında konuştuğunu belirtti.
Rusya'nın barışa doğru adım atması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, dünya liderlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmasını istedi.
Zelenskiy, "Savaşın sona erdirilmesine yönelik en azından ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor. Buna yaptırımlar da dahildir." ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk bölgesindeki gelişmeler konusunda yalan söylediğini ileri süren Zelenskiy, "Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri personelinin kuşatılması söz konusu değil." dedi.
Zelenskiy, Moskova'da ABD ve Rus yetkilileri arasında ateşkes konusunda yapılan toplantıda tam olarak ne konuşulduğunu bilmediğini ancak Rusya'nın bu süreci uzatarak Ukrayna'yı zora sokmak istediğini belirtti.
Avrupa silahlı kuvvetlerinin oluşturulması gerektiği görüşünü yineleyen Zelenskiy, Putin'in Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılması konusunda karar verme hakkına sahip olmadığını ifade etti.
Zelenskiy, Ukrayna ve tüm Avrupa'nın savunma imkanların güçlendirilmesinin 3 yıl içinde mümkün olabileceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.