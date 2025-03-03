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Dünya

Zelenskiy: Barışa giden yolda ABD'nin desteğinden büyük umut duyuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy en kısa zamanda barışa ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Amerika ve Avrupalı ortaklarımızla çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden büyük umut duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Zelenskiy: Barışa giden yolda ABD'nin desteğinden büyük umut duyuyoruz

Kiev

Zelenskiy X hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için ortak ülkelerle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için diplomasinin daha etkili bir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Gerçek barışa ihtiyacımız var ve bunu en çok Ukraynalılar istiyor çünkü savaş şehirlerimizi ve kasabalarımızı yok ediyor. İnsanlarımızı kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşı durdurup Ukrayna'nın güvenliğini garanti etmeleri gerektiğini belirten Zelenskiy, "Amerika ve Avrupalı ortaklarımızla çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden büyük umut duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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