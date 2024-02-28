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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Avrupa ve Avrupa-Atlantik topluluklarının bir parçası olmayı hak ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa ve Avrupa-Atlantik topluluklarının bir parçası olmayı hak ettiklerini söyledi.

Aliia Raimbekova  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Zelenskiy: Avrupa ve Avrupa-Atlantik topluluklarının bir parçası olmayı hak ediyoruz Fotoğraf: Olsi Shehu - AA

Kiev

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde konuşan Zelenskiy, Arnavutluk yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı askeri, insani ve siyasi desteğinden dolayı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya teşekkür etti.

Avrupa ve Avrupa-Atlantik topluluklarının ilkelerine bağlı olan ve bu toplulukların üyesi olmak isteyen Avrupa'daki her halkın tam entegrasyonu hak ettiğine inandığını ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna, ülkelerinizi entegrasyon yolunda destekliyor ve bizi desteklediğiniz için minnettar. Avrupa Birliği ve NATO, Avrupa için en uzun ve en sağlam güvenlik ve ekonomik kalkınma dönemini sağladı. Hepimiz Avrupa ve Avrupa-Atlantik topluluklarının bir parçası olmayı eşit derecede hak ediyoruz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Barış Formülü'ne verdiği desteklerinden dolayı ülkelerin liderlerine teşekkür ederek, zirveye katılan liderleri İsviçre'de devlet başkanları düzeyinde yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne davet etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında dünyanın en güçlülerinden biri gibi görünen düşmana bile dayanmanın mümkün olduğunu kanıtladıklarını belirten Zelenskiy, "Çeşitli milletler işbirliği yaptığında ve insanlar dirençli olmak için yeterince motive olduğunda her millet savunmada başarılı olabilir. Deneyimlerimizi birleştirmeyi ve güçlendirmeyi öneriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da 500'e yakın savunma şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bununla gurur duyduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i yenmek için bu yeterli değil. Savaş alanındaki durumu etkileyen mühimmat tedarikiyle ilgili sorunları görüyoruz. Tüm ortaklarımızla ortak üretim yapmaya ilgi duyuyoruz. Kiev'de ya da başkentlerinizin birinde Ukrayna-Balkanlar formatında Özel Savunma Sanayi Forumu düzenlemeyi öneriyoruz."


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