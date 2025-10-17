Dolar
41.90
Euro
49.08
Altın
4,368.11
ETH/USDT
3,894.70
BTC/USDT
108,388.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için Washington'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ek hava savunma sistemleri"nin tedariki için ABD'nin başkenti Washington'a geldiğini bildirdi.

Mücahit Oktay  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için Washington'da

New York

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Washington'a ulaştığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uçaktan indiği ve kendisini karşılayan heyetle tokalaştığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Zelenskiy, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum." ifadesini kullandı.

Temaslarında, özellikle, ek hava savunma sistemi tedarikleri hakkında görüşmeler yapacağını kaydeden Zelenskiy, "Ayrıca, Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de görüşeceğim. Rusya, enerji sektörümüze karşı teröre yatırım yapıp, günlük saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenksiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olacağını umduğunu aktaran Zelenksiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'la yeniden görüşmeyi kabul etmesine atıfta bulunarak "Moskova'nın Tomahawk füzeleri hakkında bir şeyler duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler konusunda, barış ve garanti altına alınmış güvenlikten başka alternatifin olmaması gerektiğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı
İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailelerine ulaştı
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Emine Erdoğan: Dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri olan kadınlara kulak verelim

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için Washington'da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için Washington'da

Zelenskiy: Trump ile yapacağımız görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet