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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Avrupa, her halükarda Rusya'ya ilkeli ve güçlü yaptırım uygulama zorunda kalacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa’nın her hâlükârda Rusya'ya karşı gerçekten ilkeli ve güçlü yaptırımlar uygulamak zorunda kalacağını belirtti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 09.04.2022
Zelenskiy: Avrupa, her halükarda Rusya'ya ilkeli ve güçlü yaptırım uygulama zorunda kalacak

Kiev

Yayınladığı video mesajında, cuma günü kabul edilen beşinci Avrupa Birliği yaptırım paketini değerlendiren Zelenskiy, Avrupa'nın her hâlükârda Rusya'ya "ilkeli ve güçlü" yaptırımlar uygulamak zorunda kalacağını ifade ederek "Yaptırım önerilerini sürekli olarak yumuşatmaya çalışanın kim olduğunu biliyoruz ve nihayetinde Avrupa'dakilerin anlamaları için her şeyi yapacağız. Rusya'nın enerji ihracatına kısmi kısıtlamalar veya Rus deniz seyrüseferine kısmi kısıtlamalar değil, herhâlükârda Rusya'ya karşı gerçekten ilkeli ve gerçekten güçlü yaptırımlar getirilmesi gerekecek.” dedi.

Bu kararı erteleyen politikacı ve ülkelerin, Rusya'nın Ukraynalılara, Avrupa'daki özgürlüğe karşı yaptıklarının baskısı altında görüşlerini değiştireceklerini de savunan Zelenskiy, ayrıca tüm Rus bankalarının küresel finansal sistemden tamamen çıkarılması çağrısında bulundu.

"Bu savaş suçuna sert ve küresel bir yanıt bekliyoruz"

Açıklamasında Kramatorsk'taki füze saldırısına da değinen Zelenskiy, Ukrayna'nın çok sayıda insanın ölümüne yol açan bu saldırıya sert bir küresel tepki beklediğini vurguladı.

"Dünyanın tüm önde gelen ülkeleri, Rusya'nın Kramatorsk'a yönelik füze saldırısını zaten kınadı. Bu savaş suçuna sert ve küresel bir yanıt bekliyoruz." diyen Zelenskiy, bu füze saldırısının, diğer birçok "Rus savaş suçu" gibi uluslararası mahkemedeki suçlamalardan biri olması gerektiğini de sözlerine ekledi.​​​​​​​

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