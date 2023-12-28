Dolar
29.46
Euro
32.74
Altın
2,077.37
ETH/USDT
2,364.70
BTC/USDT
42,661.00
BIST 100
7,392.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Manisa’da Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: ABD, 2023 yılında Ukrayna’ya 24 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son bir yılda ABD’den 24 milyar dolardan fazla silah yardımı yapıldığını bildirdi.

Ramin Abdullayev  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Zelenskiy: ABD, 2023 yılında Ukrayna’ya 24 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptı

Kiev

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zelenskiy, "Bu sene boyunca ABD, Ukrayna’ya 34 paket halinde toplam 24 milyar dolardan fazla askeri yardım sundu. 'Patriot' hava savunma sistemleri, 'Abrams' tankları, zırhlı araçlar, 'ATACMS' füzeleri, DPICM (çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat), mayın temizleme araçları ve diğer önemli kalemleri teslim aldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine F-16 savaş uçaklarının gönderilmesini "tarihi bir karar" olarak niteledi.

ABD’den gelecek 250 milyon dolarlık yeni askeri destek paketi için ABD Başkanı Joe Biden’a bizzat teşekkür eden Zelenskiy, "Bizler hiçbir zaman yardımları unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Sanayiye arz edilen doğal gaz) Bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı
Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Rusya: ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik siyaseti Gazze Şeridi'nde gerginliğe yol açtı

Rusya: ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik siyaseti Gazze Şeridi'nde gerginliğe yol açtı

Zelenskiy: ABD, 2023 yılında Ukrayna’ya 24 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptı

BM: Gazze'de İsrail'in göçe zorladığı 150 bin kişinin gidecek yeri yok

AP: Kahovka Barajı'nın çökmesi sonucunda ölenlerin sayısı Rusya'nın açıkladığının çok üstünde

AP: Kahovka Barajı'nın çökmesi sonucunda ölenlerin sayısı Rusya'nın açıkladığının çok üstünde
NBA'de Alperen Şengün'ün 24 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

NBA'de Alperen Şengün'ün 24 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi
Rusya için Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Wagner’in isyanı yılın olayı oldu

Rusya için Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Wagner’in isyanı yılın olayı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet