Dolar
26.89
Euro
28.86
Altın
1,912.44
ETH/USDT
1,589.90
BTC/USDT
25,951.00
BIST 100
8,159.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van’ın Başkale ilçesi Güzeldere geçidinde servis aracı ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: AB ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordumuz var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordusu olduğunu bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Zelenskiy: AB ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordumuz var

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, video konferans yoluyla Hollanda'daki üniversite öğrencilerine seslendi.

Güvenlik bakımından Ukrayna'nın AB'ye katılımının adil bir karar ve tüm AB üyesi ülkeler için bir kazanç olacağını söyleyen Zelenskiy, şu anda Doğu Avrupa'da Ukrayna ordusu kadar güçlü bir ordu olmadığını savundu.

Zelenskiy, "AB ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordumuz var. Ukrayna bugün nasıl dünyayı ve bu değerleri savunuyorsa bundan sonra da savunmaya devam edecektir." dedi.

Ukrayna'nın siber uzay ve enerji altyapısının korunması, eğitim misyonları ve tatbikatlar konusunda eşsiz bir deneyime sahip olduğuna işaret eden Zelenskiy, ülkesinin ayrıca savaş zamanında bile gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam ettiğini, Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Asya ülkelerine yardım etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Adalet Bakanı Tunç: Yeni anayasaya milletimizi kavuşturmak gerekir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Zelenskiy: AB ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordumuz var

Zelenskiy: AB ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordumuz var

AB'den Kıbrıslı Türklere 31,7 milyon avro mali yardım

AB enerji tüketiminde yenilenebilir hedefini yüzde 42,5'e yükseltiyor

AB'den doğal afetler nedeniyle Yunanistan'a 2 milyar 250 milyon avroya kadar destek

AB'den doğal afetler nedeniyle Yunanistan'a 2 milyar 250 milyon avroya kadar destek

Sırbistan ve Kosova liderleri Brüksel'de görüşecek

Sırbistan ve Kosova liderleri Brüksel'de görüşecek

Karadenizli balıkçı çift, ava birlikte çıkıyor

Karadenizli balıkçı çift, ava birlikte çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet