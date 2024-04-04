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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı

Zaporijya Nükleer Santrali'nde nükleer yakıtı soğutmak için kullanılan yedek güç sistemlerinden birinin devre dışı kaldığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı

Moskova

Zaporijya Nükleer Santralinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yüksek voltajlı yedek güç sisteminin bu sabah devre dışı kaldığı belirtildi.

Sistemin neden devre dışı kaldığına dair araştırmaların sürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, santral ve civarındaki radyasyon seviyesinde değişim yaşanmadığı ifade edildi.

Ukrayna'daki çatışma bölgesinde yer alan santralde bulunan nükleer reaktörler faaliyet göstermezken, santraldeki nükleer yakıtın soğutulması için dışarıdan temin edilen elektrik enerjisi kullanılıyor.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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