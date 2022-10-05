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Dünya

Yunus Emre Enstitüsü Meksika'da yüz yüze Türkçe derslerine başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yakın zamanda faaliyetlere başladığı Meksika'da çevrim içi derslerin yanı sıra, yüz yüze Türkçe dersleri için kapılarını açtı.

Muhammed Emin Canik   | 05.10.2022
Yunus Emre Enstitüsü Meksika'da yüz yüze Türkçe derslerine başladı Fotoğraf: Muhammed Emin Canik / AA

Buenos Aires

YEE, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki merkezinde düzenlenen törenle yüz yüze Türkçe derslerine başladı.

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, burada yaptığı konuşmada, YEE Türk Kültür Merkezinin kapılarını Meksikalılara açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Meksika’da Yunus Emre Enstitüsünün varlığının, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen önemin bir nişanesi olduğunu vurguladı.

YEE'nin Meksika halkına Türkçe öğreterek kültür taşıyıcılığı görevini üstlendiğini belirten Tuğ, Türk kültürünün Meksika halkına daha yakından tanıtılmasının kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin, sinema, müzik, edebiyat, resim gibi alanlar vasıtasıyla daha da derinleşeceğini ifade etti. ​​​​​​​

YEE Meksika Koordinatörü Salih Gültekin de Meksika’da Türkçeye yoğun ilginin bulunduğunu ve bu talebe cevap vermenin artık bir gereklilik olduğunu, ülkede Türkiye tarafından resmi olarak ilk kez Türkçe kursları düzenlendiğini aktardı.

Gültekin, YEE'nin Türkiye ile Meksika arasındaki dostluk köprülerini güçlendireceğini, Türkçe dil kurslarının kültürlerarası dayanışma yolunda çok büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

Meksika'da polis olarak görev yapan ve 8 yıl önce Türkiye ziyaretinin ardından Müslüman olan Francisco Javier Mendoza, Türk kültürünü son derece ilgi çekici bulduğunu ve kısa zamanda Türkiye’yi yeniden ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Türkçe öğrencilerinden Carolina Hernandez, Türk sinemasının ve edebiyatının kendisini Türkçe öğrenmeye özendiren başlıca etkenler arasında yer aldığını belirterek, Türkiye’nin bir kültür cevheri olduğunu söyledi.

Fernando Aguilar da Türk tarihine olan ilgisine ve Türkçenin etimolojik çeşitliliğine işaret ederek, kısa zamanda Türkçe öğrenmek istediğini kaydetti.

Törenin ardından öğrencilere Türk lezzetleri ikram edildi.

Türkçeye ilginin yoğun olduğu Meksika'da, YEE'nin çevrim içi dersleri sayesinde yaklaşık 2 bin 500 kişi Türkçe öğreniyor.

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