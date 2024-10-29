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Dünya

Yunanistan'ın Korinthos kentinde kuraklık nedeniyle musluklardan çamurlu su akmaya başladı

Yunanistan'da kuraklık sonucu barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle, Korinthos kentinde musluklardan çamurlu ve küçük kurtçuklar içeren su aktığı ifade edildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Yunanistan'ın Korinthos kentinde kuraklık nedeniyle musluklardan çamurlu su akmaya başladı

Atina

Yerel basında yer alan haberlere göre, iklim krizinin sonucu olarak Yunanistan'ın birçok bölgesinde yaşanan kuraklık sorunu barajlardaki su seviyelerinin düşmesine neden oldu.

Korinthos'ta da bu nedenle musluklardan çamurlu ve küçük kurtçuklar içeren su akmaya başladı.

Bölge halkı, musluk suyunu kullanamadıklarını ifade etti.

İklim krizi çerçevesinde, ölçümlerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1960'tan bu yana en yüksek yaz ayı sıcaklık ortalamasına bu yıl sahne olan Yunanistan'da yağışların da mevsim normallerinin altında seyretmesi sonucu su kaynakları azalmış, birçok barajda su seviyeleri düşmüştü. Bu nedenle, onlarca yıldır baraj altında kalan birçok yapı tekrar su yüzüne çıkmıştı.

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