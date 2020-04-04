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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı

Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi sebebiyle Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantinaya alınan "El. Venizelos" isimli kruvaziyerde, Kovid-19 testi negatif çıkan yolcu ve mürettebatın tahliyesi tamamlandı.

Ayhan Mehmet   | 04.04.2020
Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı

Atina


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi sebebiyle Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantinaya alınan "El. Venizelos" isimli kruvaziyerde, Kovid-19 testi negatif çıkan yolcu ve mürettebatın tahliyesi tamamlandı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, test sonucu negatif çıkan yolcu ve mürettebatın gemiden tahliye edildiği ve 14 gün boyunca önlem amacıyla Atina'daki 5 ayrı otelde karantinada tutulacakları belirtildi.

Testi pozitif çıkan 119 kişinin tedavilerinin ise gemide yapılacağı belirtilen haberlerde, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, dün yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkan yolcu ve mürettebatın arasında 65 Türk vatandaşının da bulunduğunu belirtmişti.

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