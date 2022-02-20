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Dünya

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki kayıplardan birine ulaşıldı

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken yangın çıkan feribottaki kayıp 12 kişiden birine ulaşıldığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 20.02.2022
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki kayıplardan birine ulaşıldı

Atina

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, feribotun sol pupa bölümünde olduğu belirlenen kişi ile iletişime geçti. Kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Feribot, Korfu Adası'nın kuzeyindeki güvenli bir bölgeye çekildi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyreden feribotta cuma günü yangın çıkmış, feribottaki 278 kişi kurtarılarak Korfu Adası'na ulaştırılmıştı.

Bir Türk vatandaşına hala ulaşılamıyor

Feribotta 23'ü tır şoförü, 4'ü turist toplam 27 Türk vatandaşının yolculuk ettiği kaydedilirken, kurtarılan 26 Türk vatandaşı Korfu'da misafir edilmişti. Türk vatandaşlarından birine ulaşılamadığı bildirilmişti.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu ve diğer Konsolosluk yetkilileri Türk vatandaşlarının durumu ile Korfu'da yakından ilgilenirken, Somuncu vatandaşların sorunsuz şekilde Türkiye'ye ulaşması için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulamıştı.

Kayıp Türk vatandaşının akıbetinin belirlenmesi için ilgili makamlarla toplantılar gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Somuncu, "Maalesef ilgili makamlardaki bilgi de bizimkiyle aynı yönde. 12 kayıp yolcudan birisi olarak kayıp listesinde yer alıyor. Onun akıbetinin belirlenmesi şu an önceliğimiz." demişti. 

Kurtarılan 23 Türk vatandaşı Türkiye'ye gitmek üzere dün akşam Korfu'dan yola çıkmış, geçici pasaportlarının düzenleneceği Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda misafir edilmişlerdi.

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