Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,817.20
BTC/USDT
40,190.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi.

Ayhan Mehmet   | 19.02.2022
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

KORFU

Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarını ziyaret eden Somuncu, tüm gerekli yardımın ve konsolosluk hizmetlerinin sağlanacağını belirtti.

Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." dedi.

Gemi şirketinin anlaşmalı olduğu acente yetkilisiyle görüştüklerini söyleyen Somuncu, pasaportu kayıp olan vatandaşlara geçici pasaport düzenleneceğini, tüm vatandaşların İstanbul'a intikallerinin sağlanacağını kaydetti.

Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın

Dün sabah Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyreden ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu feribotta yangın çıkmıştı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın güncellediği verilere göre, İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Korfu Adası'na ulaştırılan 278 kişinin kimlik tespiti yapılmış, üçü Yunan vatandaşı 11 kişinin kayıp olduğu kaydedilmişti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı
Kovid-19, akıl sağlığının bozulma riskini yüzde 60 artırabiliyor
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı

Benzer haberler

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ulaşılamayan Türk vatandaşı kurtarıldı

Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir Türk vatandaşa ulaşılamadığı bildirildi

Uluslararası Göç Örgütü, göçmenlerin Yunanistan sınırından geri itilmesine tepki gösterdi

Uluslararası Göç Örgütü, göçmenlerin Yunanistan sınırından geri itilmesine tepki gösterdi
Yunanistan'da sağlık çalışanları ek ödenek talebiyle eylem yaptı

Yunanistan'da sağlık çalışanları ek ödenek talebiyle eylem yaptı
Yunanistan uluslararası anlaşmalara rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırıyor

Yunanistan uluslararası anlaşmalara rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırıyor