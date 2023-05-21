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Dünya

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi önde

Yunanistan'da bugün düzenlenen genel seçimlerde sandık çıkış anketleri sonucuna göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi önde gidiyor.

Derya Gülnaz Özcan  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi önde Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Yunanistan'daki araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını oy verme işleminin saat 19.00'da tamamlanmasıyla açıkladı.

Sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 36-40 oy oranıyla birinci parti gözükürken, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 25-29 ile 2'nci sırayı aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 9,5-12,5, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6-8, Yunan Çözümü Partisi yüzde 3,5-5,5, Mera25 Partisi yüzde 2,5-4,5, Özgürlük Seyri Partisi ise yüzde 2,2-4,2 oranında oy aldı.

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