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Dünya

Yunanistan'da hükümet, muhalefetin gensorusuna karşı güvenoyu aldı

Yunanistan'da, Kiryakos Miçotakis'in Başbakanlığını yaptığı hükümet, muhalefetin gensoru önergesine karşı güvenoyu aldı.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 30.01.2022
Yunanistan'da hükümet, muhalefetin gensorusuna karşı güvenoyu aldı

Atina

300 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin 156 milletvekili hükümete destek verdi. Muhalefetteki 142 milletvekili hükümete güvenoyu vermezken, 1 milletvekili çekimser oy kullandı.

Hükümetin, iktidar partisi milletvekillerinin desteği ile güvenoyu aldığı oylamaya, 1 Yeni Demokrasi milletvekili ise sağlık problemi nedeniyle katılamadı.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), hükümet için güvenoylamasına gidilmesi isteğiyle meclise gensoru önergesi vermişti.

SYRIZA, gensoru önergesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısına, ülkedeki pahalılığa ve hafta başında ülke genelinde görülen elverişsiz hava koşullarına dikkati çekerek, hükümetin bu sorunlarla başa çıkmakta yetersiz kaldığını savunmuştu.​​​​​​​

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