Yunanistan'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'ın Tırhala kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Atina
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Tırhala kentinde sabah saatlerinde bir bisküvi fabrikasında patlama yaşandı.
Patlama sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, fabrikada 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bina içerisinde bulunduğu belirtilen bir kişi için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.
Kazadan kurtulan 7 kişi de tedbiren Tırhala Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sağ kurtulanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.