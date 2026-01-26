Dolar
Dünya

Yunanistan'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Tırhala kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Yunanistan'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Atina

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Tırhala kentinde sabah saatlerinde bir bisküvi fabrikasında patlama yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Patlama sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, fabrikada 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bina içerisinde bulunduğu belirtilen bir kişi için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kazadan kurtulan 7 kişi de tedbiren Tırhala Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağ kurtulanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
