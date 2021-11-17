Dolar
10.60
Euro
11.99
Altın
1,863.04
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,707.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i basın toplantısında "yalan söylemekle" suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, aldığı tehditler sebebiyle Yunanistan'dan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.

Selman Aksünger   | 17.11.2021
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek

Amsterdam

Hollanda basınına göre Beugel, Başbakan Miçotakis'le tartıştığı basın toplantısının ardından can güvenliğinden endişe ettiği için Yunanistan'dan ayrılmayı düşünüyor.

Hollandalı AD (Algemeen Dagblad) gazetesine açıklama yapan Beugel, basın toplantısının ertesi günü aşırı sağcı bir Yunan tarafından saldırıya uğradığını belirtti.


Beugel, markete gittiği sırada kendisini fark eden saldırganın fırlattığı taşın kafasını sıyırdığını ve kendini artık güvende hissetmediğini ifade etti.

Beugel, saldırı olayını başlangıçta önemsemediğini ancak Yunan meslektaşlarının uyarılarından sonra durumun ciddiyetini anladığını ve artık Yunanistan'da can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

AD muhabirinin "Şimdiki Yunan hükümeti size neden bu kadar tepkili" sorusuna Beugel, "Mültecilere Yunanistan'da çok kötü muamele ediliyor ve bu durum gizli tutuluyor." şeklinde yanıt verdi.

Hollanda Gazeteciler Birliği (NVJ) yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken Beugel'in can güvenliğinden Yunan makamlarını sorumlu tuttu.

Yunanistan'ı terk etmesi tavsiye edildi

Hollanda basınına göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Atina'daki Hollanda Büyükelçiliği Beugel'e, Yunanistan'ı terk etmesi tavsiyesinde bulundu.

Beugel'in Yunanistan'dan ilk fırsatta ayrılacağı ama zamanını güvenlik endişesiyle belirtmek istemediği kaydedildi.

Bu arada Avrupa Parlamentosunun Hollandalı üyesi Tineke Strik, Twitter paylaşımında Beugel'e yapılanları skandal olarak nitelendirirken AB Komisyonu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den, Miçotakis'i kınamalarını istedi.

Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçladı

Atina'yı geçen hafta ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Miçotakis ile Hollandalı gazeteci Beugel arasında gergin bir diyalog yaşanmıştı.

Beugel, canlı yayınlanan basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sormuştu.

Serbest gazeteci olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan’da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor
ABD firması Novavax, Kovid-19 aşısının kullanımı için AB'ye başvurdu
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan 'aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek

ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi

Hollanda'da haftalık Kovid-19 vakalarında en yüksek artış kaydedildi

Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı

Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı
Hollandalı Royal Dutch Shell merkezini İngiltere'ye taşıyor

Hollandalı Royal Dutch Shell merkezini İngiltere'ye taşıyor
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak