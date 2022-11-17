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Dünya

Yunanistan'da ana muhalefete göre ülkenin milli stratejisinde eksiklikler var

Ana muhalefet partisi SYRIZA, dış politikada Başbakan Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Dendias arasında "çelişki ve tezatlar" olduğunu ifade etti. Parti, Dendias'ın Trablus ziyaretinde yaşananları eleştirdi.

Derya Gülnaz Özcan   | 17.11.2022
Yunanistan'da ana muhalefete göre ülkenin milli stratejisinde eksiklikler var

Atina

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, ülkedeki milli strateji eksikliğine dikkati çekerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasındaki "çelişki ve tezatların" ülkenin dış politikasında ciddi sorunlara neden olduğunu savundu.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanının, Libya geçici hükümeti tarafından oldu bittilerle karşı karşıya bırakıldığı bugünkü utanç verici ve kabul edilemez görüntü, maalesef ülkenin uluslararası imajını ve dış politikasını zayıf gösteriyor. Böylesi önemli bir ziyarette planlama eksikliğini ortaya koyuyor. Trablus'u kontrol eden hükümetin yabancı bir yetkilinin ziyaretinde kendisini temsil etmek istememesi mümkün müydü?" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu görüntünün sadece bugünkü olayla ilgili olmadığı, hükümetin stratejisindeki çelişkilerle de ilgili olduğu ifade edildi.

Miçotakis'in, Libya hükümeti ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacıyla müzakerelerin başlaması için ABD'nin müdahalesini talep ettiği belirtilen açıklamada, diğer yandan Dendias'ın, Libya hükümetini Yunanistan'ın tanımadığını vurguladığına işaret edildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Libya'ya ilişkin uluslararası görüşmelere dahil edilmediğine dikkat çekilerek, "Miçotakis ile Dendias arasındaki çelişki ve tezatlar ile milli strateji eksikliğinin ülkenin dış politikasına ciddi bedeli oluyor." ifadeleri yer aldı.

Dendias Trablus ziyaretini son anda iptal etmişti

Dendias'ın, bu sabah Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması Yunanistan ile Libya arasında krize neden olmuştu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Dendias'ın Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un havaalanına kendisini karşılamak için gelmesi nedeniyle ziyareti iptal ettiği ifade edilmişti.

Yunanistan basını ayrıca, Libya'nın Dendias'ın uçağının uçuş planını onaylamadığı için Trablus'tan Bingazi'ye Malta üzerinden gittiğini yazmıştı.

Libya'dan tepki

Libya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanının geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanılmıştı.

El-Menguş'un Dendias'ı uluslararası diplomatik usullere göre havaalanında beklediği belirtilen açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanının uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan döndüğü hatırlatılmıştı.

Açıklamada, "Yunan Bakanın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Libya, Yunan Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

Libya, Trablus'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçaktan inmeyi reddetmesine tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dendias'ın tutumuna tepki olarak Yunanistan'ın Trablus'taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, Libya'nın Atina'daki maslahatgüzarının da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını söylemişti.

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