Dolar
19.40
Euro
21.28
Altın
2,005.31
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayımlandı

Yunanistan’ın Larisa kentine bağlı Tembi bölgesinde 28 Şubat’ta meydana gelen tren kazasıyla ilgili hazırlanan raporda, ülkedeki demir yollarının modernizasyonunun gerekli olduğu belirtildi.

Ayhan Mehmet  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayımlandı Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Gümülcine

Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulan uzman komite, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası hakkında bir rapor yayımladı.

Raporda, ülkedeki demir yollarının modernizasyonunun yapılması gerektiği vurgulanırken, kazanın insan hatası, teknolojik ekipman eksikliği ve idari sorunlar gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle meydana geldiği belirtildi.

228 sayfalık raporda ayrıca, Yunanistan Demir Yolları Örgütü (OSE), Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin sorumlu olduğu kaydedildi.

Demir yollarında bazı kronik sorunların var olduğuna işaret edilen raporda, demir yolları çalışanlarının eğitimleri konusunda yapısal değişikliğe gidilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Larisa kentinin kuzeyindeki Tembi bölgesinde 28 Şubat'ta yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Bir yıl içinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz
TBMM Başkanı Şentop bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceğiz
Şehit polis memuru Musa Keskin Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayımlandı

Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayımlandı

ABD'de tehlikeli madde taşıyan bir tren daha raydan çıktı

Atina'da otobüs şoförleri iş bırakma eylemi yapıyor

Türkiye ve Yunanistan'ı "kötü günde dayanışma" diyalog sürecine götürdü

Türkiye ve Yunanistan'ı "kötü günde dayanışma" diyalog sürecine götürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet