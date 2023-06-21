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Dünya

Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetleri ortak tatbikat yaptı

Derya Gülnaz Özcan  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetleri ortak tatbikat yaptı

Atina

Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların ortak tatbikat yaptığı bildirildi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Larisa kentinde düzenlenen ortak tatbikata Yunanistan'ın F-16 savaş uçaklarıyla, ABD'nin ise KC-135 tipi havada yakıt ikmal uçağıyla katıldığı belirtildi.

Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların havada yakıt ikmal tatbikatı yaptığı aktarılan açıklamada, tatbikatın amacının F-16 savaş uçağı personelinin hem gece hem de gündüz havada yakıt ikmali konusunda eğitilmesi olduğu kaydedildi.


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