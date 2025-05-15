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Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
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Dünya

Yunanistan, Santorini Adası'nda olası depreme karşı sivil koruma tedbirleri uygulayacak

Yunanistan'ın, Santorini Adası'nda şubat-mart aylarında yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle olası bir depreme karşı sivil koruma tedbirlerini yürürlüğe koyduğu bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Yunanistan, Santorini Adası'nda olası depreme karşı sivil koruma tedbirleri uygulayacak

Atina

Yunanistan resmi gazetesinde yayımlanan, Maliye ve Ekonomi, İçişleri, Vatandaşı Koruma, Kalkınma, Toplumsal Birlik ve Aile, Denizcilik ve Ada Politikaları, Turizm, İklim Krizi ve Sivil Koruma bakanlıklarının ortak kararıyla belirlenen tedbirler, 15 Kasım'a kadar geçerli olacak.

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Hem Ada sakinlerini hem de Ada'yı ziyaret edecek turistleri korumayı amaçlayan tedbirler, kalabalık toplanmaları engellemeyi hedefliyor.

Bu çerçevede, limanlarda feribotlara araç giriş çıkışlarının düzenlenmesi, limanda bazı alanların acil durum alanı olarak boş bırakılması, olası bir depremde heyelan tehlikesi bulunan bölgelere geçişlerin yasaklanması öngörülüyor.

Santorini ve çevresindeki adalarda, şubat ve mart aylarında haftalar süren sismik hareketlilik yaşanmış, bir süreliğine bölgede okullarda eğitime ara verilmiş, olağanüstü hal ilan edilmişti.

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