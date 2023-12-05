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Dünya

Yunanistan Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapacak

Yunanistan'da Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çitin yapımına bu ay başlanacağı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Yunanistan Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapacak

Gümülcine

Yunan basınında yer alan haberlerde, Türkiye'nin aldığı önlemlerle göç hareketliliğinin yaz aylarına göre azalmasına rağmen, Yunan güvenlik güçlerinin Türkiye sınırında devriyelere hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çitin yapımına bu ay başlanacak.

Çit, Dimetoka'daki Asımbeyköy ile Sofulu'daki Karapınar köyleri arasına yapılacak.

Yeni çitle inşa edilecek ek yapıların ve onarım çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 100 milyon avroyu bulması öngörülüyor.

Yunanistan tarafında biri 12,5 kilometre, diğeri 26,5 kilometre olmak üzere 39 kilometrelik çelik çit bulunuyor.

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