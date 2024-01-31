Dolar
30.35
Euro
33.03
Altın
2,051.34
ETH/USDT
2,306.80
BTC/USDT
42,823.00
BIST 100
8,532.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Yunanistan Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunun yönetimini üstlenmek istiyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliğine (AB) ülkesinin Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunun yönetimini üstlenmesini ve operasyon komuta merkezinin Larisa olmasını önereceğini kaydetti.

Derya Gülnaz Özcan  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Yunanistan Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunun yönetimini üstlenmek istiyor

Atina

Brüksel’de düzenlenen AB Savunma Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Dendias, bugünkü toplantıda Ukrayna dışında, Avrupa savunma sanayisi gibi konuların da ele alınacağını ve bunun Yunanistan için özellikle önemli olduğunu kaydetti.

Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunun da toplantıda gündeme geleceğine işaret eden Bakan Dendias, "Operasyonun yönetimini Yunanistan’ın üstenmesini ve Larisa Komuta Merkezi'nin operasyonun komuta merkezi olmasını önereceğim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'sinin yıkımı tamamlandı
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri gelişmeye, yeni boyutlar kazanmaya devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Önümüzdeki sene yeni bir rekorla 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz
Sonbahar ve kış yağışları Eskişehir'deki barajların doluluğunu artırdı

Benzer haberler

Yunanistan Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunun yönetimini üstlenmek istiyor

Yunanistan Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunun yönetimini üstlenmek istiyor

Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten Kızıldeniz’de güvenlik ve istikrar vurgusu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kızıldeniz'deki misyonun 17 Şubat'ta başlayabileceğini belirtti

Husiler: Kızıldeniz'de ABD donanmasına ait savaş gemisini vurduk

Husiler: Kızıldeniz'de ABD donanmasına ait savaş gemisini vurduk
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bütçelerinin bir F-35 filosu almaya hazır olduğunu söyledi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bütçelerinin bir F-35 filosu almaya hazır olduğunu söyledi
Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak'larda gösterdiği direniş ruhu devam ediyor

Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak'larda gösterdiği direniş ruhu devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet