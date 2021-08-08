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Dünya

Yunanistan’ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan’nın Zakinthos Adası’nda orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Petzetel tipi yangın söndürme uçağının düştüğü, pilotunun sağ kurtulduğu bildirildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 08.08.2021
Yunanistan’ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü Fotoğraf: Dimitris Lampropoulos/AA

Gümülcine

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kefalonya Adası’ndan Zakinthos’daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 2 Petzetel tipi uçaktan birinin Lagopodo-Maherado bölgesinde düştüğü belirtildi.

Sağ kurtulan pilotun kaza yerinden itfaiye ekiplerince uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, yetkili makamlarca uçağın düşme sebebine ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

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