Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,213.60
Altın
1,701.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan’ın İrini operasyonu için gönderdiği fırkateyn arızalandı

Yunanistan’ın, İrini operasyonu için gönderdiği YDRA fırkateyninin arıza nedeniyle görevinin iptal edildiği bildirildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 27.05.2020
Yunanistan’ın İrini operasyonu için gönderdiği fırkateyn arızalandı

Gümülcine

Yunanistan’ın, İrini operasyonu için gönderdiği YDRA fırkateyninin arıza nedeniyle görevinin iptal edildiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, 12 Mayıs’ta Atina yakınlarındaki Salamina deniz üssünden hareket ederek operasyon için hazırlanmak üzere Girit Adası’ndaki Deniz Önleme Eğitim Merkezine (KENAP) giden fırkateynin makine dairesinde hasar tespit edilmesi üzerine yerine SPETSAİS fırkateyninin görevlendirildiği belirtildi.

Haberlerde, SPETSAİS’in, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından mayıs sonunda operasyonda görev alacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Libya’ya olan silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta İrini adı verilen operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle kapanan Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor
Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısını Afrikalılar üzerinde test etmeyi planlıyor
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 871'e yükseldi

Benzer haberler

Yunanistan'ın İrini operasyonu için gönderdiği fırkateyn arızalandı

Yunanistan'ın İrini operasyonu için gönderdiği fırkateyn arızalandı

Yunan yat acenteleri Türkiye ile deniz yolunun açılmasını istiyor

Yunanistan'da kafe ve restoranlar açıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir
AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un vefatı Yunan basınında geniş yer buluyor

AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un vefatı Yunan basınında geniş yer buluyor
Yunanistan kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor

Yunanistan kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor