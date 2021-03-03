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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu, Larissa'daki depremden sonra yardıma hazır olduklarını ifade etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Larissa'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan mevkidaşı Nikos Denidas'a ihtiyaç halinde yardıma hazır oldukları mesajını ilettiğini bildirdi.

Tevfik Durul,Şerife Çetin   | 03.03.2021
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu, Larissa'daki depremden sonra yardıma hazır olduklarını ifade etti

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı arayarak Larissa'da meydana gelen depremin ardından Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu ve ülkesinin, ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de hazır bulundu, dayanışma ve desteğini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bölgedeki bazı eski evler ile kilise ve okullarda hasar oluşurken, sarsıntıda can kaybı yaşanmamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias görüşmesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmeyi Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani'yle birlikte yaptı.

Görüşmede, Yunanistan'da meydana gelen deprem için geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ihtiyaç halinde yardıma hazır olunduğu belirtildi ve dayanışma mesajı verildi.

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