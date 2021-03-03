Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu, Larissa'daki depremden sonra yardıma hazır olduklarını ifade etti
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Larissa'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan mevkidaşı Nikos Denidas'a ihtiyaç halinde yardıma hazır oldukları mesajını ilettiğini bildirdi.
Atina
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı arayarak Larissa'da meydana gelen depremin ardından Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu ve ülkesinin, ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de hazır bulundu, dayanışma ve desteğini iletti." ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bölgedeki bazı eski evler ile kilise ve okullarda hasar oluşurken, sarsıntıda can kaybı yaşanmamıştı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias görüşmesi
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmeyi Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani'yle birlikte yaptı.Görüşmede, Yunanistan'da meydana gelen deprem için geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ihtiyaç halinde yardıma hazır olunduğu belirtildi ve dayanışma mesajı verildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.