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Dünya

Yunanistan Başbakanı, AB ülkelerinin savunması için "ortak Avrupa projeleri" önerdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunması için Avrupa teknolojisinin kullanıldığı ortak Avrupa projelerinin üretilmesi gerektiğini belirtti.

Derya Gülnaz Özcan  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Yunanistan Başbakanı, AB ülkelerinin savunması için "ortak Avrupa projeleri" önerdi

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir yayın organının düzenlediği panelde konuşan Miçotakis, Avrupa gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa'da yükselişine işaret etti.

AP'nin seçim sonrası yeni döneminde göç ve savunma gibi konuların ön planda olacağını ifade eden Miçotakis, AP seçimlerinde kendi partisi Yeni Demokrasi'nin de Yunanistan'da birinci parti olduğunun altını çizdi.

Miçotakis, 2023 genel seçimlerine göre, AP seçimlerinde partisinin oy oranındaki düşüşü ise halkın hayat pahalılığı için iktidara gönderdiği bir mesaj olarak yorumladı.

Kovid-19 salgını döneminin, Yunanistan'ın çevreye ilişkin yeni adımlar atması ve dijitalleşmeyi sağlaması için önemli bir fırsata dönüştüğünü kaydeden Miçotakis, Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa ülkelerinin her birinin kendi savunma bütçelerini yeniden değerlendirdiğini dile getirdi.

Miçotakis, AB ülkelerinde ulusal savunma bütçelerinin sınırlı olduğuna dikkati çekerek Yunanistan'ın, ihtiyaç hissettiği için, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcadığını, diğer birçok AB ülkesinin ise savunma harcamaları yerine diğer alanlara yatırım yapabildiğini belirtti.

Yunan Başbakan, AB ülkelerinin savunma harcamalarını ne kadar artırırsa artırsın, bu kaynakların Avrupa'ya değil, ABD'ye gittiği değerlendirmesinde bulunarak "Savunma hakkında ciddi olmak istiyorsak, ortak Avrupa hedeflerine hizmet edecek, Avrupa teknolojisi içeren Avrupa projelerini belirlemeliyiz. Bu nedenle (Polonya Başbakanı Donald) Tusk ile AB tarafından ortak finanse edilecek Avrupa ortak savunma kalkanını önerdim." diye konuştu.

Miçotakis, gıda güvenliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, AB'nin ortak tarım politikasının da irdelenmesi gerektiğini kaydetti.

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