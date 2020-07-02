Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunan hükümetinin gösterileri kısıtlama tasarısı protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi, hükümetin gösterilere getirmek istediği kısıtlamaları protesto etti.

Ayhan Mehmet   | 02.07.2020
Yunan hükümetinin gösterileri kısıtlama tasarısı protesto edildi Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla Omonia Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Yunanistan polis devleti olmasın" şeklinde slogan atarak, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Sorunsuz geçen gösteride yapılan konuşmalarda, Yunanistan'da en son cunta döneminde gösterileri kısıtlayan bir yasanın olduğu vurgulandı.

Benzer gösteriler ülkenin diğer kentlerinde de düzenlendi.

29 Haziran'da meclise sunulan düzenlemede, yasaklanan gösterilere katılanlara 1 yıl, şiddet olaylarına karışan göstericilere ise 2 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Tasarının en geç 10 Temmuz'a kadar oylanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Devlet Tiyatroları açık havada 'perde' dedi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Almanya Başbakanı Merkel: Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Benzer haberler

Yunan hükümetinin gösterileri kısıtlama tasarısı protesto edildi

Yunan hükümetinin gösterileri kısıtlama tasarısı protesto edildi

Türkiye’nin Ege Denizi'nde tek taraflı MEB ilanının kapısı aralandı

Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

Algı ve gerçeklik ekseninde Europol Terörizm Durumu ve Trendi Raporu

Algı ve gerçeklik ekseninde Europol Terörizm Durumu ve Trendi Raporu
Yunan rejiminin Çameryalı Arnavutlara karşı işlediği soykırım açık bir yara olmaya devam ediyor

Yunan rejiminin Çameryalı Arnavutlara karşı işlediği soykırım açık bir yara olmaya devam ediyor
Türkiye'den, Yunan Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisinin Türkiye'ye ilişkin ifadelerine tepki

Türkiye'den, Yunan Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisinin Türkiye'ye ilişkin ifadelerine tepki