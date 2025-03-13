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Dünya

Yunan basınına göre Türkiye'nin füze testinin ardından Yunanistan, donanmasını güçlendirmeyi planlıyor

Yunan basını, ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG PREVEZE denizaltısından atışının gerçekleştirilmesinin ardından Yunanistan'ın denizaltı filosunu güçlendirmeye yönelik planlarının gündemde olduğunu yazdı.

Ayhan Mehmet  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Yunan basınına göre Türkiye'nin füze testinin ardından Yunanistan, donanmasını güçlendirmeyi planlıyor

Gümülcine

Kathimerini gazetesinin haberinde, Türk Deniz Kuvvetlerinin yerli üretim ATMACA gemisavar füzesinin denizaltıdan başarılı bir şekilde ateşlendiği belirtildi.

Haberde, ATMACA füzesinin farklı versiyonlarının geliştirildiği ve bu sürecin, Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlığını artırmayı hedefleyen projelerden biri olduğu ifade edildi.


Yunan donanmasının mevcut 214 sınıfı denizaltılarını modernize etmeyi ve ömrü 50 yıla yaklaşan 209 sınıfı denizaltılarının yerine 4 yeni nesil denizaltı edinmeyi planladığı belirtilen haberde, ayrıca MdCN (Scalp Naval) seyir füzelerinin Papnikolis sınıfı denizaltılara entegre edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Fransız yapımı FDI sınıfı "Formion" fırkateyninin denize indirilme töreninde yaptığı konuşmaya da yer verildi. Dendias'ın, Yunan Deniz Kuvvetlerinin daha saldırgan bir doktrine geçeceğini ve 1000 kilometre menzilli füzelerin fırkateyn ve denizaltılara entegre edilmesinin planlandığını söylediği kaydedildi.

Haberde, Ege Denizi'ne su altı sensör ağı kurulmasının planlandığı, bu sistemle Türk Deniz Kuvvetlerinin hareketlerinin gerçek zamanlı takip edilmesinin amaçlandığı da belirtildi.


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