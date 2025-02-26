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Dünya

Yunan basınına göre Atina'nın Türkiye'ye Eurofighter ve Meteor satışını engellemesi çok zor

Yunan basınında çıkan haberlerde Eurofighter savaş uçağı ve Meteor füzelerinin Türkiye’ye satışının, Atina'nın çabalarıyla engellenmesinin çok zor olduğu kaydedildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Yunan basınına göre Atina'nın Türkiye'ye Eurofighter ve Meteor satışını engellemesi çok zor

Atina

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın bu hafta başında yaptığı İngiltere ziyaretinde Yunanistan ve İngiltere arasındaki savunma işbirliği ve Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Habere göre Dendias, İngiliz mevkidaşı John Healey ile görüşmesinde, Türkiye’ye Meteor tipi füzelerin satış olasılığını da gündeme getirdi.

Eurofighter satışında İngiltere’nin Türkiye ile iletişimde merkezi bir role sahip olduğu belirtilen haberde, bu konuda anlaşmanın gerçekleşmesinin aynı zamanda Meteor füze satışının da önünün açılması anlamına geleceği ifade edildi.

Haberde, “Böylesi bir ticari işlemin mevcut durumda, İngiltere hükümeti tarafından etkilenmesinin çok zor olduğu Atina’da biliniyor. Özellikle İngiltere ve Türkiye, AB’ye üye olmayan iki NATO üyesi oldukları ve savunma sanayisinde daha fazla işbirliği talep ettikleri için (zor).” ifadesi yer aldı.

Newsit haber portalında yayımlanan “Yunanistan, Meteor füzelerinin Türkiye’ye satılmaması için Avrupalılara baskı yapıyor” başlıklı haberde ise Türkiye’nin Eurofighter tipi savaş uçağı ve Meteor tipi füze alımı niyetinin Yunanistan’ı endişelendirdiği ifade edildi.

Haberde, Donald Trump’ın ABD Başkanlığında Türkiye’nin 5’inci nesil F-35 programına dahil edilme olasılığının da Yunanistan’ı kaygılandırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Atina, bu çerçevede, Ankara’nın tüm planlarına her düzeyde argümanla engel koymaya çalışıyor ancak aldığı tüm mesajlar iyimserlik için çok da alan bırakmıyor. En üst düzeyde alınan karar, Türkiye’nin Eurofighter ve Meteor paketi almasının engellenmesi adına tüm ilgili taraflara büyük bir baskı yapılması yönünde.”

Haberde, Atina’nın Avrupalı müttefiklerini, Türkiye’nin eline geçen her silah sistemiyle “tersine mühendislik” yaptığı yönünde uyardığı savunularak Meteor füzeleri için de benzer bir çalışma yapılabileceği ileri sürüldü.

Bu şekilde Türkiye’nin Batı silahlarına ihtiyaç duymayacağı gibi Avrupa savunma sanayisine dünya piyasasında rakip de olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, haberde “5 milyar avroyu geçmesi öngörülen ve Eurofighter Typhoon savaş uçağı üretim programını güçlendirecek bir anlaşma olması nedeniyle Ankara’nın planlarını engelleme çabası, son derece zor görülüyor.” ifadesi yer aldı.

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