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Dünya

Yunan Bakan Mitarakis’ten, AB’ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Avrupa Birliği'nden (AB), Türkiye'ye vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile ilgili verdiği sözleri tutmasını istedi.

Erbil Başay   | 04.10.2021
Yunan Bakan Mitarakis’ten, AB’ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısı

Berlin

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, AB ile Türkiye arasında göç mutabakatının yenilenmesi konusunda yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Afganistan'daki kriz mülteci mutabakatını yeniden odak noktasına getiriyor. Türkiye ve AB mutabakatın yenilenmesini görüşüyor. Brüksel 3 milyar avro ödemek istiyor. Ancak Yunanistan, Türkiye'yi şimdiye kadar yapılan mutabakata uymamakla suçluyor. Tam olarak neyi eleştiriyorsunuz?" sorusuna Mitarakis, "Ortak mutabakata iki tarafın da uyması lazım. AB’in de uyması gereken Türkiye’ye yönelik vize serbestisine ve ticarete ilişkin sözleri var. Türkiye'nin anlaştığımız şeyleri yapmasını bekliyoruz." yanıtını verdi.

Mitarakis, AB Türkiye mutabakatının uygulanması konusunda Ankara'ya yönelik bazı eleştirilerini de yineleyerek, düzensiz göçmenlerin Türkiye tarafından geri alınması gerektiğini savundu.

Afganistan'da insani krizi engellemek için uluslararası örgütlerle yakın çalışılması gerektiğini aktaran Mitarakis, komşu ülkelere de yardım edilmesini istedi.


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