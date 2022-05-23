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Dünya

YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların, özellikle nefret suçlarına maruz kaldıklarında haklarını arayabilmeleri için bir hukukçu ağı oluşturulmasını hedeflediğini aktardı.

Selen Temizer   | 23.05.2022
YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Brüksel

Eren, Brüksel Büyükelçiliğinde Belçika Hukukçular Buluşması programı kapsamında Belçika'da yaşayan Türk hukukçularla bir araya geldi.

YTB'nin hukuk çalışmalarıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik kamu işlemlerinin geliştirilmesini hedeflediğini belirten Eren, vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki haklarını iyi bilmeleri ve özellikle nefret kaynaklı eylem ya da söylemlere maruz kalmaları durumunda haklarını aramalarını amaçladıklarını vurguladı.

Eren, bu hedef için "ayrımcılıkla mücadele rehberi" hazırladıklarını, vatandaşların bu tür saldırılara uğramaları durumunda bildirimde bulunmaları için "https://nesam.ytb.gov.tr" web sitesini kurduklarını anımsattı.

Bu tür saldırılarla mücadelede raporlamanın önemine dikkati çeken Eren, veri toplamanın yanı sıra takibinin de önemli olduğuna değindi.

Eren, Avrupa'da Türk hukukçuların varlığı açısından zenginlik bulunduğunu belirterek, "En önemsediğimiz şey bir hukuk ağı oluşturmak, bilhassa hak aramayla ilgili bilinç oluşmasını sağlamak." diye konuştu.

YTB'nin Avrupa'daki sembol davalarda vatandaş ya da derneklere destek olduğunu da ifade eden Eren, elde doneler olmasına rağmen saldırıları raporlama konusunda geride kalındığını, bu nedenle YTB'nin hukukçu ağı oluşturmaya özel önem atfettiğinin altını çizdi.

Belçika'daki vatandaşların hukuki meselelerin de gündeme getirildiği programda askerlikten nüfusa, emeklikten gümrüğe gibi birçok kamu hizmetine dair son yıllarda yapılan güncel gelişmeler de aktarıldı.

STK buluşması

YTB dün ise Belçika'daki sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik eğitim programı düzenlemişti.

Brüksel Büyükelçiliğinde düzenlenen programda alanında uzman avukat ve mali danışmanlar, STK yöneticilerini kurumsal ve mali yönetim konularında bilgilendirmişti.

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