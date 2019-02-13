YTB Başkanı Eren, ''Türkiye, ulusal ve uluslararası düzeyde muazzam bir çaba gösterdi ve dünyaya, Türkiye'de yaşayan Suriyeli nüfusun toplumsal kabulü ve kalkınma açısından en iyi uygulama örneğini sergiledi.'' dedi.

Fotoğraf: AA/Atılgan Özdil

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde katıldığı bir etkinlikte, sosyal eşitsizlikler, doğal ve insan kaynaklı felaketlerden etkilenen engelli bireyler, yaşlılar ve gençlerin güçlendirilmesi bağlamında Suriye krizi ve Türkiye'nin geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli gençlerin güçlendirilmesine yönelik sosyal eğitim politikalarını anlattı.

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, Suriye'de savaşın 8. yılında 13,1 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, 5,5 milyon çocuğun okul ya da parklarda olması gerekirken şiddete maruz kaldığını belirten Eren, 1,7 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ifade etti.

Abdullah Eren, ''Suriye'deki savaş, şu anda 2,5 milyondan fazlası çocuk 5,7 milyon Suriyelinin Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de mülteci konumuna düştüğü dünyadaki en büyük yerinden edilmeye neden oldu. Türkiye, Suriye krizinin yarattığı sorunları ve etkilerini doğrudan tecrübe etti.'' diye konuştu.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Türk yetkililer ve insani yardım çalışanları tarafından geçici koruma merkezlerine yerleştirildiklerini anlatan Eren, ''Türkiye geçici koruma statüsü altında 4 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. '' dedi.

Kamplarda kalan Suriyelilerin sayısının 2011 yılında yüzde 10 ilken bugün bu oranın yüzde 5'e düştüğüne ve mülteci nüfusunun çalışarak, eğitimine devam ederek sosyal hayata entegre edildiğine dikkati çeken Eren, Türkiye'nin, Suriyelilerin sosyal hayata entegre olmasına önem gösterdiğini söyledi.

Eren, ''Türkiye, sınırındaki krize, milyonlarca insanın hayatta kalmasını ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayan 'açık kapı politikası'yla cevap verdi. Amacımız her zaman yaşlı, genç, engelli, kadın, çocuk dahil hiç kimseyi geride bırakmamak oldu. '' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin darbe girişimiyle ve ulusal güvenliğine tehditlerle karşılaştığı kaotik bir dönemde bile Suriyelilerin korunmasına büyük kaynaklar ayırdığını belirten Eren, 4 Milyon Suriyelinin korunmasına hiçbir zaman siyasi bir araç olarak bakılmadığını ve insani bir politika yürütüldüğünü vurguladı.

Eren, ''Türkiye, ulusal ve uluslararası düzeyde muazzam bir çaba gösterdi ve dünyaya, Türkiye'de yaşayan Suriyeli nüfusun toplumsal kabulü ve kalkınma açısından en iyi uygulama örneğini sergiledi.'' dedi.

Suriyeli öğrencilere burs verildiğini de anlatan Eren, Afganistan, Irak, Yemen gibi 160'tan fazla ülkeden 17 bin öğrenciye daha burs imkanı sunulduğunu ifade etti.

Bugün 160'tan fazla ülkede, Türkiye'de eğitim alarak ülkelerinin kalkınmasında önemli görevlerde bulunan 150 binden fazla kişinin olduğunu kaydeden Eren, ''İnsanlık dışı eylemler nedeniyle geçim kaynaklarını ve geleceklerini kaybeden milletlere ve toplumlara seyirci kalamayız.'' şeklinde konuştu.



Muhabir: Betül Yürük