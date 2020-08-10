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Dünya

YPG/PKK teröristleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki SMO mevzisine saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesine düzenlediği havan topu saldırısında Suriye Milli Ordusu'na (SMO) mensup 3 asker yaralandı.

Eşref Musa   | 10.08.2020
YPG/PKK teröristleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki SMO mevzisine saldırdı

Rasulayn

YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn’ın güneyinde Huveyş En Nuyem cephe hattındaki SMO noktasını akşam saatlerinde havan topu saldırısıyla hedef aldı.

3 SMO askerinin yaralandığı saldırıya karşılık verildi.

YPG/PKK, Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinin güneyindeki işgal ettiği Tel Temir ve Ayn İsa’dan sık sık SMO’nın cephe hatlarına karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenliyor. Terör örgütü bölgedeki bazı SMO mevzilerine sızma girişimlerinde de bulunuyor.

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