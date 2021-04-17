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Dünya

YPG/PKK Rakka'da dükkanlarını kapatmayı reddeden iki sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka ilinde dükkanlarını kapatmaya zorladığı sivillerden ikisini öldürdü.

Eşref Musa   | 17.04.2021
YPG/PKK Rakka'da dükkanlarını kapatmayı reddeden iki sivili öldürdü

Rakka

Terör örgütü YPG/PKK, kontrolsüz yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işgal ettiği bölgelerde, 12 günlük sözde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

AA'nın bölgedeki güvenlik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, teröristler dün akşam saatlerinde işgal ettikleri Rakka ilinin doğusunda Cudeydet Kuheyt köyündeki esnafı dükkan kapatmaya zorlayarak üzerlerine ateş açtı.

Ekonomik nedenlerle dükkan kapatmayı reddeden halk, ateş açan YPG/PKK'lı teröristlere karşılık verdi.

Halkla teröristler arasında çıkan çatışmada Salih El-Ali ve Mahir Al-Selci adlı 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Bir teröristin öldüğü bölgede gerginlik sürüyor.

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