Dolar
19.43
Euro
21.37
Altın
1,988.39
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,919.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni
logo
Dünya

Yoon'un ABD ziyareti, Pentagon'un sızdırılan “gizli” belgelerinin gölgesinde başladı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ABD ziyareti, ülkesinin Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de dinlendiğini gösteren Pentagon'un sızdırılan "gizli" belgelerinin gölgesinde başladı.

Dilara Karataş  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Yoon'un ABD ziyareti, Pentagon'un sızdırılan “gizli” belgelerinin gölgesinde başladı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, ABD ve NATO'ya ait olduğu ileri sürülen ve sosyal medyaya sızan "gizli belgelerde" ülke yetkililerinin dinlendiğine yönelik iddiaların ardından ittifaklarının 70. yıl dönümünde beraberindeki 122 kişilik heyetle 6 günlük ABD ziyaretine başladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Sarayda bir araya gelecek.

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ABD'nin Güney Kore'ye verdiği askeri taahhütlere ilişkin ortak basın toplantısı yapılması planlanan görüşmenin ardından ikilinin, ABD Kongresinde ortak konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızdırılan belgelerde Güney Koreli üst düzey yetkililerinin dinlediğine ilişkin konuların halka açık şekilde ya da özel görüşmelerinde gündeme gelmeyeceği ifade ediliyor.

Yoon'un ABD ziyareti, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı tek ses olduklarını duyurma amacıyla planladığı açıklanmıştı.

Onlarca sayfa belgenin sızdığı ortaya çıktı

7 Nisan’da sızan belgeler, ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin detaylar içerirken hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.

Bu belgelerde, CIA’nın, başta İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın üst düzey yetkilileri ve Güney Kore’nin Ulusal Güvenlik Konseyi olmak üzere birçok müttefik ülkede üst düzey dinlemeler yaptığı anlaşılıyor.

ABD’nin Rus kurumlarına istihbarat kaynakları yerleştirdiğine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgelerde Amerikan istihbaratçılarının Rus ordusunun üst düzeylerine kadar nüfuz ettiği ve Ukrayna’ya yapılacak saldırıları önceden bildirebilecek kadar içerideki bilgi akışına hakim oldukları dikkati çekti.

Güney Kore, ABD ve NATO'ya ait olduğu ileri sürülen ve sosyal medyaya sızan "gizli" ibareli belgelerde ülke yetkililerinin dinlendiğine yönelik iddialar üzerine, ABD'den gerekli tedbirleri alması talebinde bulunmayı planladığını duyurmuştu.

Sızan belgelerde ayrıca ABD istihbarat servislerinin mart başlarında Güney Kore Başkanlık Ofisi'nde Ukrayna'ya silah desteği sağlanıp sağlanmayacağına dair konuşmaları dinlediği iddiası da yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi dron ve botlarla aranıyor
Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar için "Geleceğe +1 Akademisi" açıldı
Bakan Kurum: Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde küçük uydu kentler yapacağız

Benzer haberler

Pentagon sızıntıları: Afrika'da Wagner yükselirken ABD etkisi zayıflıyor

Pentagon sızıntıları: Afrika'da Wagner yükselirken ABD etkisi zayıflıyor

Yoon'un ABD ziyareti, Pentagon'un sızdırılan “gizli” belgelerinin gölgesinde başladı

ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde aday olacağını resmen duyurdu

3 SORUDA - Sergey Lavrov'un Latin Amerika turu

3 SORUDA - Sergey Lavrov'un Latin Amerika turu
Washington’da Türkler, Türk misyonu önünde eylem yapan Ermeni grupları protesto etti

Washington’da Türkler, Türk misyonu önünde eylem yapan Ermeni grupları protesto etti
ABD'li Profesör Dr. Meirowitz: 1915 olaylarıyla Holokost'u karşılaştırmak mantık dışı

ABD'li Profesör Dr. Meirowitz: 1915 olaylarıyla Holokost'u karşılaştırmak mantık dışı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet