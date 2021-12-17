Yeni Zelanda'da teröriste karşı koyarak üstün cesaret ödülü alan Aziz, AA'ya konuştu
Abdul Aziz, "O, insanların canlarını almaya çalışırken biz, tüm insanlığa diğer insanların hayatını kurtarabilmek için kendi hayatımızı hiçe sayabileceğimizi gösterdik." dedi.
Queensland
Yeni Zelanda'da Nur ve Linwood camilerine 2019 yılında düzenlediği terör saldırısında 51 kişiyi öldürüp 40 kişiyi yaralayan teröriste kaşı koyarak daha fazla can kaybı yaşanmasını önlemesinden dolayı ülkenin en prestijli cesaret ödülüne layık görülen Abdul Aziz, "Kaybeden oydu, kazanan bizdik." dedi.
Yeni Zelanda'da üstün cesaret gösterenlere verilen, ülkenin en prestijli ödülü "Yeni Zelanda Haçı"na layık görülen Afganistan kökenli Aziz, aldığı ödülle ilgili AA muhbirine açıklamada bulundu.
Aslında kazanacağını zanneden teröristin kaybettiğini söyleyen Aziz, "Bugün bile bu büyük ödülü almam bizim kazandığımızı gösteriyor. Sevdiklerinden, ailesinden, her şeyden uzakta hayatının sonuna kadar parmaklıklar arkasında kalacak, yaptıklarıyla hiçbir şey kazanmadı. Kaybeden oydu, kazanan bizdik." dedi.
Christchurch kentindeki camilerde 51 kişi öldürdükten sonra Linwood camisine ikinci kez girmeye çalışan teröristi kovalayan Abdul Aziz, "Sevdiklerimizi kaybettik ve onları çok özlüyoruz ama Elhamdülillah çok şey de kazandık. Çok şey de başardık artık burada tanınıyoruz, artık turist gibi değiliz." ifadelerini kullandı.
Teröriste bağırıp peşinden koşarak kredi kartı makinesi fırlattığını ve teröristin kurşunlarından park halindeki araçların arkasına sığınarak kurtulduğunu anlatan Aziz, saldırganın peşini bırakmayarak tekrar camiye girmesini engellediğini söyledi.
O gün camilerdeki insanları katlederken soğuk kanlı ve kararlı görünen teröristi mahkemede gördüğünde o halinden eser kalmadığını fark etiğini söyleyen Aziz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mahkemede onu gördüğümde, o gün camiden kaçan adamla aralarında yüzde yüz fark vardı. Aynı kişiye benzemiyordu çünkü onun aklından geçenlerin hiçbiri olmamıştı ve bildiğiniz gibi hiçbir şey elde edememişti."
"İnsanları kurtarmak için kendi hayatımızı hiçe sayabileceğimizi gösterdik"
Herkesin gözünün Müslümanların üzerinde olduğu bir dönemde farklı bir alanda cesaret ödülü almasının çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getiren Aziz, "O, insanların canlarını almaya çalışırken biz, tüm insanlığa diğer insanların hayatını kurtarabilmek için kendi hayatımızı hiçe sayabileceğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.
Terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlardan birçoğunu tanıdığını aktaran Aziz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Elhamdülillah biz Müslümanız, Allah'a inanıyoruz. Hayatını kaybedenler şehit oldular bizden daha iyi yerdeler buna inanıyoruz ama tabii ki onları çok özlüyoruz."
Teröristi engellemeye çalışan ve kurbanlara yardım eden 10 kişiye ödül
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısında kendi hayatlarını tehlikeye atarak teröriste direnen iki Müslüman'ın ülkenin en yüksek üstün cesaret ödülüne, teröristi yakalayan polislere ve yaralılara yardım eden 8 kişinin de cesaret nişanına layık görüldüğünü duyurmuştu.
Ardern, Nur Camisi'nde teröristle boğuşarak en az 7 kişinin kurtulmasını sağlayan ancak teröristin kurşunlarıyla hayatını kaybeden Dr. Naeem Rashid'e ve Linwood Camisi'nde teröriste direnerek camiye ikinci kez girmesine engel olan Abdul Aziz'in üstün cesaret ödülüne layık görüldüğünü bildirmişti.
Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısında bulunan aşırı sağcı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, camide namaz kılan 1'i Türk 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi yaralamıştı. Hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaları kabul eden terörist, 27 Ağustos 2020’de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesindeki karar duruşmasında Hakim Cameron Mander tarafından, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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