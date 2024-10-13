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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters konuşurken slogan atan Filistin destekçilerine gözaltı

Yeni Zelanda'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın konuşmasının Filistin'e destek sloganları nedeniyle bölünmesinin ardından iki gösterici gözaltına alındı.

Aynur Şeyma Asan  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters konuşurken slogan atan Filistin destekçilerine gözaltı Yeni Zelanda'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters

Ankara

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, lideri olduğu NZ First partisinin konferansına hitap eden Peters'ın konuşması, Filistin'e destek sloganları ile bölündü.

Göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları atarken Peters, "Politikamız soykırıma karşı çıkmaktır, gelip sorun çıkarmak ve meseleyi bitirmek değildir. Bu yüzden lütfen evinize gidin." diye karşılık verdi.

Polis, göstericilerden ikisinin gözaltına alındığını, toplam 8 kişinin binadan çıkarıldığını açıkladı.

NZ First yetkilileri, binanın dışında da Filistin'e destek gösterileri düzenlendiğini, bu gösterilerin Peters'ın konuşmasının ardından bir süre daha sürdüğünü aktardı.

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