Dolar
34.13
Euro
38.19
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,653.40
BTC/USDT
64,239.00
BIST 100
10,029.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. -VTR-
logo
Dünya

Yeni Kaledonya'nın 171 yıldır Fransız sömürgesi altında olması Paris'te protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkenin Hint-Pasifik'teki sömürgesi Yeni Kaledonya'daki 171 yıllık Fransız vesayetine karşı gösteri yapıldı.

Esra Taşkın  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Yeni Kaledonya'nın 171 yıldır Fransız sömürgesi altında olması Paris'te protesto edildi Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Yeni Kaledonya'nın Fransız vesayeti altına girişinin 171. yılı nedeniyle Ada'da ve Paris dahil Fransa genelinde birçok şehirde protestolar düzenlendi.

Paris'teki gösteriye, Fransız Senatosundaki Kanak Senatör Robert Wienie Xowie, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekilleri Raphael Arnault ve Emmanuel Fernandes, solcu Milletvekili Clementine Autain de katıldı.

Ada'nın Fransız vesayeti altında olmasına tepki verilen gösteride, Yeni Kaledonya bayrakları ile "Devlet, Kanakları öldürüyor" ve "Yeni Kaledonya ile dayanışma" yazılı afişler taşındı.

Protestocular, Fransa'da tutuklu bulunan Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlılarının serbest bırakılmasını talep ederken, Fransız hükümetinin Ada'ya binlerce güvenlik gücü göndermesine tepki gösterdi.

Senatör Xowie, gösteride yaptığı konuşmada, 24 Eylül'ün önemli bir tarih olduğunu çünkü 171 yıl önce Fransız devletinin bu tarihte Yeni Kaledonya'nın kuzeyine bayrağını diktiğini söyledi.

Yeni Kaledonya'nın hala sömürge altında olduğunu belirten Xowie, "Egemenlik için mücadeleyi her gün, her dakika, her saat veriyoruz." diyerek, bu mücadeleye Kanak halkının sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Fransız halkının, Yeni Kaledonyalıların bağımsızlık sürecinde Kanakların yanında olması gerektiğini ifade eden Xowie, "Defalarca söyledim, Fransız halkı, Kanak halkının düşmanı değil." dedi.

Xowie ayrıca Yeni Kaledonya'da seçmen kütüğünün genişlemesini öngören anayasal reformla, Ada'nın egemenlik hakkının görmezden gelinmek istendiğinin altını çizdi.

Fransa'nın, Yeni Kaledonya'daki reform karşıtlarına baskı uyguladığını dile getiren Xowie, Ada'nın ekonomik durumunun da kötü olduğunu, Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşmayı hedeflediğini kaydetti.

Milletvekili Autain ise baskı altındaki Kanak halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Autain, Yeni Kaledonyalıların kendi kaderlerini tayin etme haklarından mahrum bırakıldıklarına dikkat çekerek "Çok zalim bir hükümetimiz var, sadece Kanaklara karşı değil." dedi.

Fransız hükümetinin, bir sorunla karşılaştığında yalnızca baskı ve tutuklama yoluyla tepki verdiğini ifade eden Autain, Kanakların bu baskıyı özellikle şiddetli bir şekilde hissettiğini anlattı.

LFI Milletvekili Fernandes, Fransa'da tutuklu bulunan Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlılarının derhal serbest bırakılmasını ve Ada'ya geri gönderilmelerini talep etti.

Milletvekili Arnault ise sosyal medya hesabından Kanak halkına destek mesajları paylaştığı için Fransa'nın yeni İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun kendisinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Arnault, Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki politikaları nedeniyle 500 kişinin kaybolduğunu, anayasal reform karşıtı gösterilerde 13 Kanak'ın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Büyükelçi Kebapcıoğlu'na "Üstün Liyakat Nişanı" takdim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İstanbul'da özel bakım merkezindeki olaya ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de yapılacak
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Benzer haberler

Yeni Kaledonya'nın 171 yıldır Fransız sömürgesi altında olması Paris'te protesto edildi

Yeni Kaledonya'nın 171 yıldır Fransız sömürgesi altında olması Paris'te protesto edildi

Ermenistan savunma işbirliğinde Rusya'dan uzaklaşarak Batı ile Çin, Hindistan ve Güney Kore'ye yöneliyor

Fransa'da camilere terör saldırısı planlayan Neonazi grubun liderine 18 yıl hapis cezası

Fransa'da bir grup demir yolu çalışanı greve gitti

Fransa'da bir grup demir yolu çalışanı greve gitti
Fransa, hayat pahalılığının protesto edildiği kolonisi Martinik'e asker sevk etti

Fransa, hayat pahalılığının protesto edildiği kolonisi Martinik'e asker sevk etti
Fransa'da siyonist kadından Filistin destekçisi milletvekillerine "Telsizleriniz patlayabilir" iması

Fransa'da siyonist kadından Filistin destekçisi milletvekillerine "Telsizleriniz patlayabilir" iması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet