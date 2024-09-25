Yeni Kaledonya'da Kanak kabile liderleri geleneksel topraklarında egemenlik ilan etti
Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki 171 yıllık sömürgesi Yeni Kaledonya’da Kanak kabile liderleri, adada kendi geleneksel toprakları üzerinde egemenliklerini ilan etti.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, Yeni Kaledonya'da Büyük Şefler Konseyi, 23-25 Eylül tarihlerinde Mare Adası'nda toplandı.
Mare'de 3 gün süren toplantıya 17 Kanak kabile lideri ve yaklaşık 200 kişi katıldı.
Toplantıda, 24 Eylül'de farklı Kanak kabile liderlerinin şeflik yaptığı geleneksel toprakları kapsayan birçok bölgede tek taraflı egemenlik ilan edildi.
Yeni Kaledonya'daki Geleneksel Senatodan bir delegasyonun, 7-14 Ekim tarihlerinde Birleşmiş Milletlerin (BM) ABD’deki merkezine bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
Kasım ayı başında, adanın Xaracuu bölgesinde yapılacak toplantıda, egemenliklerini ilan eden bölgelerde nasıl bir geleneksel yönetim modeli ortaya konulabileceği ele alınacak. Bu toplantıda ayrıca, henüz egemenlik ilan etmemiş bölgelerden de bunu yapmaları istenecek.
Yeni Kaledonya, 24 Eylül 1853'te Fransız vesayeti altına girmişti.
Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü zayıflatacağı düşünülen anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.
Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere adanın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarını bastırmak için bölgeye polis ve jandarma göndererek olağanüstü hal ilan etmişti.
Adadaki Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.
Çıkan olayların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı reform girişiminin askıya alındığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.