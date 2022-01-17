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Dünya

Yemen'deki İran destekli Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait tesisleri balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed, Halime Afra Aksoy   | 17.01.2022
Yemen'deki İran destekli Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi

Yemen

Husi milisler, BAE'ye yönelik saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaparak sorumluluğu üstlendi.

Açıklamada, Dubai ve Abu Dabi havaalanları da dahil olmak üzere BAE'ye ait tesislerin, 5 balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef alındığı aktarıldı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine bugün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

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