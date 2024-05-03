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Dünya

Yemen'de on binlerce kişi, Gazze ile öğrenci dayanışmasına destek gösterisi düzenledi

Yemen'de on binlerce kişi İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma ve Avrupa ile Amerika'da çeşitli üniversitelerde Gazze için yapılan protestolara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Aziz Ahmadi, Ekrem Biçeroğlu  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Yemen'de on binlerce kişi, Gazze ile öğrenci dayanışmasına destek gösterisi düzenledi

ADEN

On binlerce Yemenli, ülkenin meşru hükümetini destekleyen siyasi hareketlerin çağrısı üzerine ülkenin güneybatısındaki Taiz şehrinde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan Yemenli göstericiler, "Ah Siyonist, seni zavallı" ve "Uyanan öğrenciler ABD meydanlarında insanlık için sloganlar atıyor" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca, "Gazze'deki toplu mezarlar dünya vicdanının ölüm belgesidir", "Taiz'den Gazze'ye destek için küresel öğrenci hareketiyle dayanışmamızı iletiyoruz", "Gazze öğrencilerine selam olsun" ve "Amerikan üniversiteleri ve özgür halklara soykırıma karşı cesur duruşları için teşekkür ederiz" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar açtı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

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